Basket buona la prima a Livorno per il GMV in Divisione Regionale 2

(Di martedì 15 ottobre 2024) Pisa, 15 ottobre 2024 – Esordio convincente per il GMV, nel posticipo dellagiornata del campionato di2, sul campo della Polisportiva Chimenti di: gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli sono infatti venuti fuori alla distanza, vincendo nettamente nel finale, dopo un avvio da dimenticare, dimostrando di avere capacità tecniche e di gruppo che fanno ben sperare per la stagione. LA CRONACA – Ladi campionato inizia malissimo, con un parziale di 10-0 per gli avversari nei primi 4 minuti: i biancoverdi commettono troppi errori in attacco e soprattutto in difesa. E’ il veterano Davini, con una coraggiosa tripla, a rompere il ghiaccio, ad infondere fiducia ai compagni e a dare il la all’inseguimento, che si concretizza in qualche modo già alla fine del primo quarto, chiuso sotto di 5 lunghezze (19-14).