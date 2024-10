Gaeta.it - Avanzano i lavori per il ponte sul fiume Magra: completamento previsto per luglio 2025

(Di martedì 15 ottobre 2024) Idi costruzione del nuovosul, che collegherà Santo Stefano e Ceparana, hanno fatto un significativo passo avanti con l'inizio della realizzazione del primo tratto dell'impalcato. Questo viadotto, che si estenderà per oltre 400 metri, rappresenta un intervento cruciale per lo sviluppo economico e sociale dell'area. Secondo le stime della Provincia della Spezia, ilsarà operativo entro la fine di, portando benefici diretti per la comunità locale e non solo. Importanza del progetto per lo sviluppo locale Ilsulsi presenta come uno dei progetti più rilevanti per la provincia della Spezia. Il presidente Pierluigi Peracchini ha affermato che questa opera non è solo un'infrastruttura fisica, ma un catalizzatore per la crescita economica e sociale nella regione.