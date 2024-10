Inter-news.it - Arnautovic lancia segnali: Inzaghi e l’Inter hanno la loro quarta punta

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Markoin questa sosta per le nazionali è uno dei protagonisti per quanto riguarda i giocatori del. Merito principalmente della doppietta con la maglia dell’Austria contro la Norvegia. L’austriaco mandae finalmente Simonepuò godersi la sua– Markoaveva già mostrato qualcosa di importante nella sua prima presenza stagionale dal primo minuto, con l’ottima prestazione (condita anche dal gol) in UEFA Champions League nel 4-0 rifilato dalalla Stella Rossa di Belgrado. E ulterioriarrivano adesso anche dalla nazionale. Con la maglia dell’Austria, infatti, l’attaccante nerazzurro ha collezionato due presenze (una da subentrato, contro il Kazakistan, e una da titolare, contro la Norvegia), mettendo a segno due gol. Una doppietta, nella sfida a distanza – vinta per 5-1 – contro Erling Haaland.