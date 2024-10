Apple lancia iPad Mini, potenza e creatività in formato compatto (Di martedì 15 ottobre 2024) Apple ha annunciato il nuovo iPad Mini, che presenta diverse migliorie significative rispetto al passato, sia a livello di prestazioni, sia per le potenzialità d’utilizzo. Motivi che lo rendono un tablet senza avversari tra i modelli con peso piuma e dimensioni compatte. Non che sia una novità per un brand che ha cannibalizzato il mercato delle tavolette, che negli anni ha subito il colpo dall’evoluzione tecnologica e crescita di taglia degli smartphone. Se all’epoca del primo iPad Mini, nel 2012, erano ancora tante le aziende a puntare sui tablet, un decennio abbondante dopo il mercato su scala globale certifica il doMinio di Apple (38%) e Samsung (20%, secondo i dati Counterpoint del secondo trimestre 2024). Una leadership che diventa ancora più accentuata guardando ai mercati europei e all’Italia, dove per ovvi motivi i brand cinesi non sono forti come sui mercati asiatici. Panorama.it - Apple lancia iPad Mini, potenza e creatività in formato compatto Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di martedì 15 ottobre 2024)ha annunciato il nuovo, che presenta diverse migliorie significative rispetto al passato, sia a livello di prestazioni, sia per le potenzialità d’utilizzo. Motivi che lo rendono un tablet senza avversari tra i modelli con peso piuma e dimensioni compatte. Non che sia una novità per un brand che ha cannibalizzato il mercato delle tavolette, che negli anni ha subito il colpo dall’evoluzione tecnologica e crescita di taglia degli smartphone. Se all’epoca del primo, nel 2012, erano ancora tante le aziende a puntare sui tablet, un decennio abbondante dopo il mercato su scala globale certifica il doo di(38%) e Samsung (20%, secondo i dati Counterpoint del secondo trimestre 2024). Una leadership che diventa ancora più accentuata guardando ai mercati europei e all’Italia, dove per ovvi motivi i brand cinesi non sono forti come sui mercati asiatici.

Nel primo caso migliorano prestazioni e gestione dei consumi, con maggiore velocità di esecuzione anche in termini grafici rispetto al chip A15 Bionic del precedente Mini. Non che sia una novità per un brand che ha cannibalizzato il mercato delle tavolette, che negli anni ha subito il colpo dall'evoluzione tecnologica e crescita di taglia degli smartphone.