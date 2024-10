Apollo del Belvedere: il restauro che riporta in vita una gemma della scultura classica (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Apollo del Belvedere, uno dei simboli più illustri dell’estetica classica, è tornato finalmente visibile al pubblico dopo un’attesa di cinque anni, durante i quali la statua ha subito un restauro approfondito e innovativo. Questo intervento ha combinato un rigoroso approccio filologico con le tecnologie più avanzate, restituendo a quest’opera d’arte la sua dignità e bellezza originale. Ritorno della bellezza classica dopo un lungo restauro La statua, che ha dovuto affrontare problemi strutturali emersi nel 2019, è stata sottoposta a lavori dettagliati mirati a ricostruirne la solidità. Le fragilità riscontrate nelle gambe del monumento sono state affrontate attraverso l’uso di una barra in fibra di carbonio e acciaio, collocata nel basamento marmoreo. Gaeta.it - Apollo del Belvedere: il restauro che riporta in vita una gemma della scultura classica Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterdel, uno dei simboli più illustri dell’estetica, è tornato finalmente visibile al pubblico dopo un’attesa di cinque anni, durante i quali la statua ha subito unapprofondito e innovativo. Questo intervento ha combinato un rigoroso approccio filologico con le tecnologie più avanzate, restituendo a quest’opera d’arte la sua dignità e bellezza originale. Ritornobellezzadopo un lungoLa statua, che ha dovuto affrontare problemi strutturali emersi nel 2019, è stata sottoposta a lavori dettagliati mirati a ricostruirne la solidità. Le fragilità riscontrate nelle gambe del monumento sono state affrontate attraverso l’uso di una barra in fibra di carbonio e acciaio, collocata nel basamento marmoreo.

