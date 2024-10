Aperto il bando della Fondazione CRL per “Eventi e iniziative rilevanti“ (Di martedì 15 ottobre 2024) Ripartono i bandi della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Si comincia dagli “Eventi e iniziative rilevanti”, per garantire a manifestazioni di rilievo di programmare il 2025. C’è tempo fino al 22 novembre per presentare una domanda di contributo a sostegno di manifestazioni ed iniziative ricorrenti di particolare importanza, il cui budget complessivo non sia inferiore a 100mila euro. Le risorse stanziate sono pari a 1,5 milioni di euro, messe disposizione di enti del Terzo Settore, altre associazioni e fondazioni ed Enti pubblici, che potranno così contare su un supporto determinante per dare continuità a una serie di manifestazioni che sempre più qualificano Lucca e il suo territorio come terra di cultura, intesa nelle sue declinazioni più varie. Lanazione.it - Aperto il bando della Fondazione CRL per “Eventi e iniziative rilevanti“ Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ripartono i bandiCassa di Risparmio di Lucca. Si comincia dagli “”, per garantire a manifestazioni di rilievo di programmare il 2025. C’è tempo fino al 22 novembre per presentare una domanda di contributo a sostegno di manifestazioni edricorrenti di particolare importanza, il cui budget complessivo non sia inferiore a 100mila euro. Le risorse stanziate sono pari a 1,5 milioni di euro, messe disposizione di enti del Terzo Settore, altre associazioni e fondazioni ed Enti pubblici, che potranno così contare su un supporto determinante per dare continuità a una serie di manifestazioni che sempre più qualificano Lucca e il suo territorio come terra di cultura, intesa nelle sue declinazioni più varie.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ottobre rosa - mese della prevenzione del tumore al seno : le iniziative di Fondazione Libellule Insieme - Le donne che rientrano nelle fasce d’età indicate potranno usufruire di una mammografia gratuita presso la sede della Fondazione, in Via Filippino Lippi 19 a Milano. Inoltre, parte dei fondi verrà impiegata per offrire ecografie mammarie con visita senologica e mammografie per le donne in fragilità o in condizioni di difficoltà economica afferenti alla comunità della Fondazione Arché onlus. (Ilgiorno.it)

Ottobre - mese della prevenzione : le iniziative di Fondazione Ant in programma a Terni - Nata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, la Fondazione Ant Italia Onlus è la più ampia realtà non profit del nostro Paese. . Attiva in 29 provincie per l'assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e per progetti di prevenzione oncologica gratuiti, Ant opera in nome della. (Ternitoday.it)

Antonacci (Fondazione Ronald McDonald) : "L'aiuto dei visitatori della mostra è quello di supportarci nelle nostre iniziative; obiettivo della Fondazione accogliere sempre più famiglie" - Nicola Antonacci, Presidente della Fondazione Ronald McDonald, in occasione dell'inaugurazione della mostra fotografica "Raccontami una storia", ha dichiarato a Il Giornale d'Italia: "In occasione del 25º anniversario della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald in Italia, inauguriamo oggi una mo . (Ilgiornaleditalia.it)