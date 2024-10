Anfiteatro, giardini ancora chiusi: «Dal Comune nessun aiuto» (Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 – chiusi da più di un anno i giardini dell’Anfiteatro e all’orizzonte non ci sono riaperture. Tra proteste dei cittadini e interrogazioni in Consiglio Comunale, della questione si parla ormai da sedici mesi. La scorsa settimana la questione è approdata anche in Consiglio Regionale per via di un’interrogazione presentata dai consiglieri Pd Lucia de Robertis e Vincenzo Ceccarelli: “Chiediamo alla Giunta Regionale di farsi portavoce verso il Ministero per una rapida riapertura e se necessario sostenere anche economicamente questo percorso”. Direttrice del Museo Archeologico Maria Gatto, le interrogazioni sulla questione giardini si sprecano, cosa risponde all’ultima? “Stiamo preparando una risposta scritta come fatto in passato con quella comunale presentata dal consigliere Menchetti. Lanazione.it - Anfiteatro, giardini ancora chiusi: «Dal Comune nessun aiuto» Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 –da più di un anno idell’e all’orizzonte non ci sono riaperture. Tra proteste dei cittadini e interrogazioni in Consiglio Comunale, della questione si parla ormai da sedici mesi. La scorsa settimana la questione è approdata anche in Consiglio Regionale per via di un’interrogazione presentata dai consiglieri Pd Lucia de Robertis e Vincenzo Ceccarelli: “Chiediamo alla Giunta Regionale di farsi portavoce verso il Ministero per una rapida riapertura e se necessario sostenere anche economicamente questo percorso”. Direttrice del Museo Archeologico Maria Gatto, le interrogazioni sulla questionesi sprecano, cosa risponde all’ultima? “Stiamo preparando una risposta scritta come fatto in passato con quella comunale presentata dal consigliere Menchetti.

Nell'ultimo periodo abbiamo avuto una media di 70 visitatori al giorno all'Anfiteatro, numeri importanti per la nostra realtà. Il progetto coinvolge altre realtà per 400mila euro.

Il percorso e le fermate sono stati bilanciati in maniera da valorizzare il complesso museale della città, con una fermata anche in corrispondenza del Museo Archeologico, proprio davanti al cancello dei giardini dell'Anfiteatro ancora chiusi. L'estate invece è trascorsa senza vedere né la fine né l'inizio dei lavori necessari alla messa in sicurezza delle piante pericolanti.

L'area è dello Stato, ma la gestione della Direzione regionale musei della Toscana Angela Baldi.