Andrea Mingardi riceve il Premio Pierangelo Bertoli – A Muso Duro

(Di martedì 15 ottobre 2024) Domenica 10 novembre alle ore 21.00 presso il Teatro Carani di Sassuolo (Modena),rà il– A. La cerimonia di consegna si svolgerà domenica 10 novembre alle ore 21.00 al Teatro Carani (via Giovanni Mazzini 28), dove il cantautore e showman bolognese verrà premiato con il prestigioso“A”. Questo importante riconoscimento celebra la sua straordinaria carriera come cantautore e scrittore italiano, che ha saputo spaziare con successo tra diversi generi musicali, dal rock al blues. Con la sua inconfondibile voce “black”,ha firmato canzoni di successo per artisti come Mina, Adriano Celentano, gli Stadio e molti altri, oltre che per se stesso.