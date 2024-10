Aggredisce un poliziotto e minaccia di morte gli altri: arrestato 17enne (Di martedì 15 ottobre 2024) La Polizia ha arrestato un minorenne di nazionalità tunisina per resistenza, minaccia e lesioni a Pubblico Ufficiale.Sabato pomeriggio gli agenti hanno proceduto d’iniziativa al controllo di un gruppo di giovani che sostavano nei pressi del Teatro Regio. Durante l’attività di controllo, i Parmatoday.it - Aggredisce un poliziotto e minaccia di morte gli altri: arrestato 17enne Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La Polizia haun minorenne di nazionalità tunisina per resistenza,e lesioni a Pubblico Ufficiale.Sabato pomeriggio gli agenti hanno proceduto d’iniziativa al controllo di un gruppo di giovani che sostavano nei pressi del Teatro Regio. Durante l’attività di controllo, i

Aprilia | Genzano. Sotto minaccia restituisce 87mila euro a fronte di un debito di 3500. Presunto estorsore arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato - Sotto minaccia restituisce 87mila euro a fronte di un debito di 3500. . Presunto estorsore arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Cronache Cittadine APRILIA | GENZANO – Nel 2017 un uomo di Aprilia si è rivolto ad un coetaneo di Genzano per un L'articolo Aprilia | Genzano. (Cronachecittadine.it)

Rapina in appartamento - minaccia i proprietari con il coltello. Arrestato - . Firenze, 14 ottobre – Prosegue l’impegno dei carabinieri nel contrasto alla criminalità nei vari comuni della provincia di Firenze. Le pattuglie hanno effettuato vari controlli presso i parchi cittadini e nelle zone maggiormente esposte, come la zona di “Querceto”, facendo controlli presso i principali luoghi di ritrovo di chi assume sostanze stupefacenti, con 31 posti di controllo nei ... (Lanazione.it)

A Rosarno aggredisce un uomo e poi minaccia i poliziotti con una sbarra di ferro : arrestato - Nei giorni scorsi un cittadino extracomunitario è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Gioia Tauro perchè ritenuto responsabile di una violenta aggressione ai danni di un altro straniero e di resistenza a pubblico ufficiale. I fatti Mentre i poliziotti stavano... (Reggiotoday.it)