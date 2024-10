Aggiornamenti necessari per la rete ferroviaria della Lombardia: interventi previsti e tempistiche (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il trasporto pubblico è un elemento cruciale per la mobilità nelle aree metropolitane, e la Lombardia, in particolare, si trova al centro di un dibattito significativo su come aggiornare e potenziare la propria rete ferroviaria. In un recente intervento, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha evidenziato l’urgenza di ampliare e ristrutturare la rete ferroviaria, obsoleta e inadeguata rispetto alle esigenze attuali. La situazione attuale della rete ferroviaria lombarda Attualmente, la rete ferroviaria della Lombardia è stata progettata tra il 1960 e il 1970, con l’intento di servire una popolazione di circa 100.000 persone. Tuttavia, il quadro è drasticamente cambiato nel tempo: oggi il numero di passeggeri che utilizza quotidianamente il trasporto pubblico locale ha raggiunto quasi 800.000. Gaeta.it - Aggiornamenti necessari per la rete ferroviaria della Lombardia: interventi previsti e tempistiche Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il trasporto pubblico è un elemento cruciale per la mobilità nelle aree metropolitane, e la, in particolare, si trova al centro di un dibattito significativo su come aggiornare e potenziare la propria. In un recente intervento, il presidenteRegione, Attilio Fontana, ha evidenziato l’urgenza di ampliare e ristrutturare la, obsoleta e inadeguata rispetto alle esigenze attuali. La situazione attualelombarda Attualmente, laè stata progettata tra il 1960 e il 1970, con l’intento di servire una popolazione di circa 100.000 persone. Tuttavia, il quadro è drasticamente cambiato nel tempo: oggi il numero di passeggeri che utilizza quotidianamente il trasporto pubblico locale ha raggiunto quasi 800.000.

