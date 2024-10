Gaeta.it - Aeroporti di Roma punta sull’innovazione per potenziare il turismo e la crescita economica nazionale

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Marco Troncone, amministratore delegato didi, ha condiviso importanti riflessioninel settore dell’aviazione durante il convegno ComoLake 2024, tenutosi a Cernobbio. Con un focus sulla capacità di attrarre turisti e stimolare l’economia, le sue affermazioni evidenziano come il progresso tecnologico non riguardi solo i viaggiatori, ma anche il potenziale di sviluppo per l’intero Paese. Innovazione e opportunità per il passeggero Secondo Troncone, l’innovazione rappresenta un’opportunità non solo per migliorare l’esperienza dei passeggeri, ma anche per generare valore per il territorio e la nazione. Con il rilancio del settore turistico mondiale dopo le sfide portate dalla pandemia, è imprescindibile adottare nuovi strumenti e tecnologie per rispondere alle esigenze dei viaggiatori moderni.