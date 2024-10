Accosta l'auto e questa prende fuoco (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono stati momenti di paura – per fortuna senza gravi conseguenze fisiche per nessuno – quelli vissuti nel pomeriggio di ieri, lunedì 14 ottobre, sull’autostrada del Brennero. Un’auto, poco dopo aver Accostato in corsia di emergenza, è stata divorata dalle fiamme, con la colonna di fumo ben Trentotoday.it - Accosta l'auto e questa prende fuoco Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono stati momenti di paura – per fortuna senza gravi conseguenze fisiche per nessuno – quelli vissuti nel pomeriggio di ieri, lunedì 14 ottobre, sull’strada del Brennero. Un’, poco dopo averto in corsia di emergenza, è stata divorata dalle fiamme, con la colonna di fumo ben

Colta da malore alla guida dell’auto - accosta e viene salvata da due carabinieri - Immediatamente i Carabinieri, dopo aver tentato di riprendere la donna battendo con le mani sul finestrino dell’auto, chiusa dall’interno, hanno infranto il lunotto laterale mentre avvertivano il “118”. Boltiere. . Secondo i medici, senza quell’intervento dei carabinieri, la donna avrebbe seriamente rischiato di morire. (Bergamonews.it)

Miracolato dall’auto andata a fuoco : “Ho accostato - sono sceso e l’acqua portava via tutto” - Le foto della casa travolta dal torrente In quei minuti passa la piena. Questioni di istanti e anche l’auto con Fabio sarebbero stati travolti. Ma soprattutto si è portato via due corpi. Mi sono fermato, sono sceso e mentre la macchina veniva avvolta dalle fiamme mi sono visto passare davanti la piena del fiume. (Lanazione.it)

Malore mentre è alla guida : 50enne accosta l’auto e muore davanti al municipio. La tragedia in Piazza XVII Martiri a Paliano - . Attimi di panico nel tardo pomeriggio a Paliano, in provincia di Frosinone, dove un uomo di circa cinquant’anni è morto mentre si trovava in auto nei pressi del municipio in Piazza XVII Martiri. L’uomo, sentendosi male, ha accostato il veicolo proprio sotto la sede comunale, dove si stava tenendo un atteso consiglio comunale sul fotovoltaico. (Dayitalianews.com)