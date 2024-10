Ilfattoquotidiano.it - Via libero definitivo alle nuove regole Ue su rider e lavoratori delle piattaforme digitali

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Via liberadagli Stati membri Ue alla direttiva sui diritti dei, come i. Il Consiglio Ue Ambiente ha confermato l’accordo raggiunto con gli Stati membri a marzo. Lenorme si propongono di migliorare le condizionipersone che lavorano per leonline regolando per la prima volta l’uso dei sistemi di algoritmi sul posto di lavoro. Solo la Germania si è astenuta. In una nota il Consiglio ricorda che la direttiva sarà ora firmata dal Consiglio e dal Parlamento europeo ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Ue. Gli Stati membri avranno quindi due anni di tempo per adeguare il diritto internonorme comunitarie. La stragrande maggioranza di questinon ha diritti, le multinazionali proprietarieapp considerano questi addetti come autonomi a partita iva.