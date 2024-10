Unifil non si sposta. Israele ascolti un Paese amico. Parla Loperfido (FdI) (Di lunedì 14 ottobre 2024) La conversazione tra il premier italiano, Giorgia Meloni e l’omologo israeliano Benjamin Netanyahu ha chiarito la linea del nostro Paese sull’ultima irruzione nella base Unifil da parte dei tank dell’Idf. La situazione in Medio Oriente, resta molto delicata. Israele “pur avendo tutto il diritto di difendersi deve capire che la missione Onu è intoccabile. E noi rimarremo lì”. Lo dice a Formiche.net Emanuele Loperfido, deputato di Fratelli d’Italia e segretario della Commissione Esteri alla Camera. Il premier israeliano sostiene che le milizie sciite utilizzino i soldati Onu come scudi umani. Cosa succederà ora con la missione Unifil? Unifil rappresenta l’ultimo baluardo di pace in un’area che è, da sempre, una polveriera. Non bisogna arretrare da quelle zone e Israele deve capire che la missione delle Nazioni Unite non si deve toccare. Su questo il premier Meloni è stata esemplare. Formiche.net - Unifil non si sposta. Israele ascolti un Paese amico. Parla Loperfido (FdI) Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) La conversazione tra il premier italiano, Giorgia Meloni e l’omologo israeliano Benjamin Netanyahu ha chiarito la linea del nostrosull’ultima irruzione nella baseda parte dei tank dell’Idf. La situazione in Medio Oriente, resta molto delicata.“pur avendo tutto il diritto di difendersi deve capire che la missione Onu è intoccabile. E noi rimarremo lì”. Lo dice a Formiche.net Emanuele, deputato di Fratelli d’Italia e segretario della Commissione Esteri alla Camera. Il premier israeliano sostiene che le milizie sciite utilizzino i soldati Onu come scudi umani. Cosa succederà ora con la missionerappresenta l’ultimo baluardo di pace in un’area che è, da sempre, una polveriera. Non bisogna arretrare da quelle zone edeve capire che la missione delle Nazioni Unite non si deve toccare. Su questo il premier Meloni è stata esemplare.

