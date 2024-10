Tutto pronto per la 53esima edizione di Corri per il Verde (Di lunedì 14 ottobre 2024) Domenica 3 novembre presso la Riserva Naturale della Valle dell’Aniene si terrà la 53esima edizione di Corri per il Verde, la corsa campestre a tappe targata Uisp Roma (con il patrocinio di Roma Capitale, della Regione Lazio, di Roma Natura), che ha l’obiettivo di difendere le zone verdi della Romatoday.it - Tutto pronto per la 53esima edizione di Corri per il Verde Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Domenica 3 novembre presso la Riserva Naturale della Valle dell’Aniene si terrà ladiper il, la corsa campestre a tappe targata Uisp Roma (con il patrocinio di Roma Capitale, della Regione Lazio, di Roma Natura), che ha l’obiettivo di difendere le zone verdi della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tutto pronto per la 53esima edizione di Corri per il Verde - La corsa campestre a tappe dell'Uisp Roma prenderà il via dalla Riserva Naturale della Valle dell’Aniene. Ultimo appuntamento l'8 dicembre ... (romatoday.it)

Sagre del tartufo, le più belle dove andare in Italia - L’autunno è sinonimo di tartufi. Assaporateli e conosceteli più da vicino partecipando alle sagre italiane: questi gli eventi da non perdere. (siviaggia.it)

Indice di sportività, Latina non brilla: 68° posto in graduatoria. Scarsi gli investimenti nel settore - La classifica del Sole 24 ore prende in esame 35 indicatori suddivisi in quattro grandi categorie. Le eccellenze non bastano ... (latinatoday.it)