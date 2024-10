Turchia Calhanoglu segna su rigore ma il Var annulla | ha toccato due volte la palla VIDEO

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Non è stato convalidato iltrasformato da Hakannel match Islanda-, valido per la Nations League 2024/2025. Al 53? era cambiato il punteggio a Reykjavik, proprio grazie alla trasformazione dagli 11 metri del centrocampista dell'Inter. Il Var tuttavia ha rivisto attentamente l'esecuzione ed ha notato che, scivolando al momento del tiro,ha colpito duela, con entrambi i piedi. La rete è stata dunque tolta e la gara è ripartita con un calcio di punizione per l'Islanda. Poco dopo laha comunque trovato il pari grazie a Kahveci. Di seguito il. 55? Hakan Çalhano?lu, penalt? vuru?unda topa çift müdahalede bulundu?u için gol geçersiz say?ld?. pic.twitter.com/gtoZi8rBaf — Maçlar&Goller (@maclargoller) October 14, 2024