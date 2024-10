Torna il Mercatino dei ragazzi del Calcit in piazza San Jacopo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arezzo, 14 ottobre 2024 – Torna il Mercatino dei ragazzi del Calcit. Appuntamento domenica 20 Ottobre 2024 in piazza San Jacopo.Ci saranno 26 espositori quasi tutti storici, con circa 70 banchi; edizione autunnale nello spazio dove nel 1978 iniziò l'avventura del Calcit ! Il ricavato sarà destinato al sostenimento del servizio Scudo - cure domiciliari oncologiche. Lanazione.it - Torna il Mercatino dei ragazzi del Calcit in piazza San Jacopo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arezzo, 14 ottobre 2024 –ildeidel. Appuntamento domenica 20 Ottobre 2024 inSan.Ci saranno 26 espositori quasi tutti storici, con circa 70 banchi; edizione autunnale nello spazio dove nel 1978 iniziò l'avventura del! Il ricavato sarà destinato al sostenimento del servizio Scudo - cure domiciliari oncologiche.

