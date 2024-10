The Night Skinny ha salvato ancora rap italiano (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tutto comincia nel 2019, quand’esce Mattoni, il disco best seller di The Night Skinny, cioè Luca Pace, 41 anni da Termoli ma, di fatto, adottato da Milano, dov’è uno dei principali produttori rap. In un momento di prima, grande esposizione per la scena e di album che già si consumavano in una Today.it - The Night Skinny ha salvato ancora rap italiano Leggi tutta la notizia su Today.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tutto comincia nel 2019, quand’esce Mattoni, il disco best seller di The, cioè Luca Pace, 41 anni da Termoli ma, di fatto, adottato da Milano, dov’è uno dei principali produttori rap. In un momento di prima, grande esposizione per la scena e di album che già si consumavano in una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uscite musicali dell'11 ottobre : spazio ai giovani con Ghali - Naska - Night Skinny e Rovere - Il nuovo singolo ‘Niente Panico è stato descritto da Ghali come il pezzo più importante della sua vita. Il disco segna un’evoluzione della band, che recupera le sonorità pop che li ha fatti conoscere dal loro pubblico, ma con una vena più ruvida e matura. Tra i brani del disco Make it all right, Light it up e Come to brazil. (Quotidiano.net)