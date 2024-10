Tennis: Torneo Stoccolma. Sonego supera il primo turno (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il torinese batte in due set lo svizzero Huesler e ora attende il norvegese Ruud Stoccolma (SVEZIA) - Lorenzo Sonego supera il primo turno del "BNP Paribas Nordic Open", ATP 250 dotato di un montepremi di 690.135 euro che si sta disputando sul veloce indoor della "Kungliga Tennishallen" di Stoccolma Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Stoccolma. Sonego supera il primo turno Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il torinese batte in due set lo svizzero Huesler e ora attende il norvegese Ruud(SVEZIA) - Lorenzoildel "BNP Paribas Nordic Open", ATP 250 dotato di un montepremi di 690.135 euro che si sta disputando sul veloce indoor della "Kungligahallen" di

LIVE Sonego-Huesler 7-6 - 7-5 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : un break e azzurro agli ottavi contro Ruud! - Sonego ha eliminato gli ace (8 nel 1° set) e ha abbassato tutte le %. 15-0 Servizio e dritto Sonego! 3-3 Quasi riesce il miracolo sopra la testa a Sonego, la prima di Huesler fa però ancora la differenza. . 30-15 Servizio e dritto Huesler. 15-0 Servizio e dritto fulminante Huesler. 15:29 Chiude Dominic Stricker e approda al 2° turno, ora il match tra Lorenzo Sonego e Marc-A. (Oasport.it)

Atp Stoccolma 2024 : Sonego batte Huesler - al secondo turno Ruud - Sonego partirà sfavorito, ma non battuto. Anche il norvegese non è in un momento esaltante della stagione e viene dalle sconfitte con Vukic a Shanghai, Thompson a Tokyo e Cerundolo in Laver Cup. Il numero 50 Atp ha dimostrato un’ottima condizione fisica ed è stato più freddo dello svizzero nei momenti decisivi del match: il tie-break del primo set e gli ultimi game del secondo. (Sportface.it)