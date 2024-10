Sul numero di iO Donna in edicola il 19 ottobre e nel nostro speciale online tutte le tendenze dell'Autunno Inverno 2024/2025 da comprare direttamente con un click (Di lunedì 14 ottobre 2024) IO Donna è Shoppable nell’Autunno 2024 iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo L’Autunno 2024 è Shoppable! iO Donna. Iodonna.it - Sul numero di iO Donna in edicola il 19 ottobre e nel nostro speciale online tutte le tendenze dell'Autunno Inverno 2024/2025 da comprare direttamente con un click Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) IOè Shoppable nell’iO©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo L’è Shoppable! iO

Premio iO Donna “Eroine letterarie” del 2024 - i libri candidati dalle libraie - Ne ha pochi di più quando si ritrova a essere il marito che la mamma non ha, ed è appena quattordicenne quando sente la spinta fortissima a essere indipendente. Alla fine Virdimura vincee pretende che la licenza la autorizzi a curare i più poveri e i più deboli. È questa la decisione che Beatrice prende, in una mattina di maggio, abbandonando la frenesia di Torino per cercare il proprio rifugio ... (Iodonna.it)

Nel 2024 Hollywood ha infranto un tabù : da "Babygirl" a "Inganno" - film e serie tv dove la donna ama un giovane. Senza vecchi stereotip - Dove “milf” sta per “mother I’d like to f…” beh, ci siamo capiti. Con tanto sesso, certo. Thriller psicologico con Olivia Wilde e Cooper Hoffmann. Quando il 17enne va a vivere con loro, i due iniziano un relazione clandestina che mette a repentaglio la carriera di Anne, l’unità della famiglia e la stabilità emotiva di Théo. (Amica.it)

Bracciale donna : le tendenze 2024-2025 da non perdere - Molti designer stanno sperimentando anche con materiali innovativi, come bioplastiche o materiali organici, per creare bracciali unici e a basso impatto ambientale. Un’altra opzione è quella di combinare materiali diversi, come pelle e metallo, per creare un bracciale esclusivo e originale. I bracciali a fascia, ispirati allo stile degli anni ’70, tornano in voga ma con un tocco di modernità. (Robadadonne.it)