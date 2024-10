Sport.quotidiano.net - Stati Uniti di Milano. Idee, giovani e sostenibilità. È l’America rossonerazzurra

(Di lunedì 14 ottobre 2024)è diventatadegli investitori a stelle e strisce. L’Eldorado a cui aspirano realtà e fondi che hanno da spendere, in cerca nello Stivale degli investimenti giusti per accrescere il patrimonio. Prima è arrivata RedBird a prendersi il Milan, la scorsa primavera Oaktree ha fatto sua l’Inter, riscuotendo un prestito che il predecessore, Steven Zhang, non è riuscito a rifondere. Le due proprietà hanno vision comuni e sono l’emblema del nuovo corso nostrano. Non più i mecenati alla Berlusconi e Moratti (anche alloraaveva fatto scuola), bensì società allergiche ai rossi di bilancio, artefici di un calcio sostenibile, in cui alla potenza di fuoco delle maxi-offerte, peraltro non più alla portata per la Serie A come poteva essere negli anni Novanta, si sostituiscono le, le competenze, i rapporti.