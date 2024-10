Sperone167, il 19 ottobre si svela il murale di Angelo Crazyone (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dal 15 al 19 ottobre, il quartiere Sperone di Palermo sarà il palcoscenico di una serie di eventi culturali e sociali che culmineranno nella presentazione dell'opera-murale dello steet artist Angelo Crazyone. Il murale, che sarà svelato sabato 19 ottobre, sarà realizzato in uno dei luoghi simbolo Palermotoday.it - Sperone167, il 19 ottobre si svela il murale di Angelo Crazyone Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dal 15 al 19, il quartiere Sperone di Palermo sarà il palcoscenico di una serie di eventi culturali e sociali che culmineranno nella presentazione dell'opera-dello steet artist. Il, che saràto sabato 19, sarà realizzato in uno dei luoghi simbolo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

7 ottobre - sfregiato il murale della Statale di Milano per le vittime di Hamas - L'artista aleXsandro Palombo ha realizzato un murale in ricordo dei giovani trucidati da Hamas il 7 ottobre 2023 ma i pro Pal dell'università Statale non hanno perso tempo a sfregiarlo. (Ilgiornale.it)

7 ottobre - sfregiato il murale della Statale di Milano per vittime di Hamas - L'artista aleXsandro Palombo ha realizzato un murale in ricordo dei giovani trucidati da Hamas il 7 ottobre 2023 ma i pro Pal dell'università Statale non hanno perso tempo a sfregiarlo. (Ilgiornale.it)

7 Ottobre - murale di aleXsandro Palombo per l’anniversario dell’attacco di Hamas - La ragazza israeliana con lo scialle rosso, che fugge per salvarsi la vita, è stata ritratta correndo tra tanti Teddy bear dilaniati sui muri dell’ateneo. Le immagini della disperata corsa di Vlada Patapov avevano fatto il giro del mondo. . All’Università Statale di Milano è apparso un nuovo murale di aleXsandro Palombo, “October 7th, Escape”, raffigurante la ragazza sopravvissuta agli attacchi ... (Lapresse.it)