Silent Hill 2 Remake | Tutto sulla Nuova Partita +

(Di lunedì 14 ottobre 2024), come molti altri capitoli della serie, offre un’esperienza di gioco avvolgente e inquietante. Una volta che avrai superato le creature da incubo, le atmosfere soffocanti e le allucinazioni che caratterizzano questa storia, potresti sentirti pronto a immergerti di nuovo nel terrore. Grazie alla Modalità New Game Plus, potrai farlo con qualche vantaggio e numerose novità. Di seguito, scopriraiciò che cambia nella modalità New Game Plus, come sbloccarla e quali sorprese ti attendono. Forse potrebbe interessarvi Come ottenere tutte le armi– Gamerbrain.netCome Sbloccare la Modalità New Game Plus La Modalità New Game Plus non è immediatamente disponibile. Prima di poterla selezionare, dovrai completare la tua prima. Una volta fatto, potrai accedere a questa modalità dal menu principale.