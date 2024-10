Si perdono 11 escursionisti. Raggiunti e portati in salvo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Recuperato un gruppo di undici persone sui "Castagneti" di Pioraco: si tratta di una famiglia di Porto Recanati che aveva perso l’orientamento mentre stava effettuando una passeggiata. L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri. Gli escursionisti erano usciti dalla traccia di sentiero, pertanto non riuscivano più a capire la direzione dalla quale provenivano. Da lì la decisione di allertare i carabinieri. La stazione locale di riferimento ha quindi attivato le squadre del Soccorso Alpino, che una volta giunte sul posto hanno prontamente recuperato e ricondotto il gruppo, che si trovava in buone condizioni, alle proprie auto. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri sono stati impegnati anche in un altro intervento, nel territorio di Sefro, per soccorrere un uomo che era rimasto bloccato lungo una strada sterrata molto impervia con il suo 4x4. Ilrestodelcarlino.it - Si perdono 11 escursionisti. Raggiunti e portati in salvo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Recuperato un gruppo di undici persone sui "Castagneti" di Pioraco: si tratta di una famiglia di Porto Recanati che aveva perso l’orientamento mentre stava effettuando una passeggiata. L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri. Glierano usciti dalla traccia di sentiero, pertanto non riuscivano più a capire la direzione dalla quale provenivano. Da lì la decisione di allertare i carabinieri. La stazione locale di riferimento ha quindi attivato le squadre del Soccorso Alpino, che una volta giunte sul posto hanno prontamente recuperato e ricondotto il gruppo, che si trovava in buone condizioni, alle proprie auto. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri sono stati impegnati anche in un altro intervento, nel territorio di Sefro, per soccorrere un uomo che era rimasto bloccato lungo una strada sterrata molto impervia con il suo 4x4.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Due escursionisti si perdono nel bosco - doppio intervento dei vigili del fuoco - Alle ore 14:50 i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono invece intervenuti nel comune di Borgo San Lorenzo in Via Faentina, località Faltona, per il soccorso ad un uomo che aveva perso l'orientamento nel bosco. Firenze, 13 ottobre 2024 – Doppio intervento dei vigili del fuoco di Firenze per salvare escursionisti in difficoltà. (Lanazione.it)

Perdono l'orientamento tra nebbia e pioggia : soccorsi tre escursionisti nel Parco delle Foreste Casentinesi - Dispersi tra la nebbia e la pioggia nel Parco delle Foreste Casentinesi. Paura martedì mattina per tre escursionisti che hanno perso l'orientamento martedì mattina. L'allarme è scattato intorno alle 11, attivando l'intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Vigili di Bagno di Romagna e... (Forlitoday.it)

Perdono l'orientamento tra nebbia e pioggia : soccorsi tre escursionisti nel Parco delle Foreste Casentinesi - Dispersi tra la nebbia e la pioggia nel Parco delle Foreste Casentinesi. Paura martedì mattina per tre escursionisti che hanno perso l'orientamento martedì mattina. L'allarme è scattato intorno alle 11, attivando l'intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Vigili di Bagno di Romagna e... (Forlitoday.it)