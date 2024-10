Sermoneta entra nelle Rete dei Musei: c'è l'accordo (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Rete dei Musei della provincia di Latina si amplia con l’ingresso del Museo della storia della ceramica di Sermoneta. C’è stata nei giorni scorsi la firma del protocollo tra la sindaca di Sermoneta Giuseppina Giovannoli e quella di Latina Matilde Celentano, nell’ambito del convegno “Sermoneta Latinatoday.it - Sermoneta entra nelle Rete dei Musei: c'è l'accordo Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ladeidella provincia di Latina si amplia con l’ingresso del Museo della storia della ceramica di. C’è stata nei giorni scorsi la firma del protocollo tra la sindaca diGiuseppina Giovannoli e quella di Latina Matilde Celentano, nell’ambito del convegno “

