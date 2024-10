.com - Serie C / L’Ascoli crolla a Terni, per la Vis Pesaro un punto col Pineto

(Di lunedì 14 ottobre 2024) I bianconeri di “Mimmo” Di Carlo rimediano una brutta figura ae precipitano in classifica. Unin rimonta invece per la Vis di mister Stellone che pareggia colVALLESINA, 14 ottobre 2024 – Era una giornata importante per le marchigiane per ripartire dopo un avvio alquanto altalenante per entrambe. La Visdi Roberto Stellone, impegnata coldel nuovo tecnico Ivan Tisci, non è riuscita ad andare oltre l’1-1 rimontando comunque lo svantaggio ad opera degli abruzzesi. Gara che parte subito in salita per i biancorossi, costretti a rincorrere già dal 21’ per una rete siglata su calcio di punizione da Bruzzaniti. Per il calciatore biancazzurro, si tratta già della quinta segnatura personale. La Vis prova a reagire, ma sono gli ospiti a sfiorare la rete del raddoppio con Germinario al 28’, ma l’estremo difensore biancorosso Vukovic non si fa sorprendere.