Senigallia 15enne via da casa con arma

(Di lunedì 14 ottobre 2024) 11.25 In corso le ricerche a(Ancona) di unche si è allontanato dito di pistola. Le ricerche si stanno concentrando,con l'ausilio di un elicottero, nelle frazioni Marzocca e Montignano,a sud della città, dove sembra il minorenne si stia aggirando.Oltre alla polizia sono mobilitati carabinieri e vigili del fuoco. Sembra che ci sia stato un diverbio domestico, ma i motivi dell'allontanamento nella notte non sono ancora chiari. Avvisati docenti e personale scolastico di non far uscire alunni nei giardini.