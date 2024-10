Salute: Belloni (UniPd) ‘nuove terapie cambiano storia dermatite atopica in adolescenti’ (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - “La dermatite atopica è una malattia infiammatoria estremamente pesante, soprattutto nelle sue forme moderate e gravi, sia dal punto di vista clinico che psicologico, in particolare nell'adolescente. Il fatto che ci siano a disposizione “delle terapie semplici” con Ilgiornaleditalia.it - Salute: Belloni (UniPd) ‘nuove terapie cambiano storia dermatite atopica in adolescenti’ Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - “Laè una malattia infiammatoria estremamente pesante, soprattutto nelle sue forme moderate e gravi, sia dal punto di vista clinico che psicologico, in particolare nell'adolescente. Il fatto che ci siano a disposizione “dellesemplici” con

Salute : Belloni (UniPd) ‘nuove terapie cambiano storia dermatite atopica in adolescenti’ - (Adnkronos) – “La dermatite atopica è una malattia infiammatoria estremamente pesante, soprattutto nelle sue forme moderate e gravi, sia dal punto di vista clinico che psicologico, in particolare nell'adolescente. Il fatto che ci siano a disposizione “delle terapie semplici” con una buona tollerabilità e un buon profilo di sicurezza, che possono essere auto somministrate attraverso […]. (Periodicodaily.com)

