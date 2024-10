Rissa in piazza a Napoli, 5 giovani stranieri in ospedale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNon sono in pericolo di vita i cinque giovani, di origine straniera, di età compresa tra 16 e 20 anni, che nelle prime ore di oggi si sono recati in ospedale, a Napoli, per farsi medicare le ferite. Secondo le prime indagini dei carabinieri della compagnia Centro, intervenuti all’ospedale Pellegrini e che ora stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto, i cinque ragazzi avrebbero preso parte a una Rissa scoppiata nella vicina piazza Cavour. L'articolo Rissa in piazza a Napoli, 5 giovani stranieri in ospedale proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Rissa in piazza a Napoli, 5 giovani stranieri in ospedale Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNon sono in pericolo di vita i cinque, di origine straniera, di età compresa tra 16 e 20 anni, che nelle prime ore di oggi si sono recati in, a, per farsi medicare le ferite. Secondo le prime indagini dei carabinieri della compagnia Centro, intervenuti all’Pellegrini e che ora stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto, i cinque ragazzi avrebbero preso parte a unascoppiata nella vicinaCavour. L'articoloin, 5inproviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nasce la biblioteca murale digitale per i giovani di Napoli - A seguire, lo scrittore Antonio Ferrara e la fotografa Marianna Cappelli hanno condotto il primo laboratorio, stimolando i ragazzi a produrre storie e racconti attorno ai temi del ‘mare dentro’ delle proprie emozioni. I partecipanti conosceranno le caratteristiche della filiera del libro e con l’aiuto di esperti impareranno le tecniche di stesura di testi letterari. (Ildenaro.it)

Selvaggi : “Scudetto? Sarà duello tra Inter e Napoli. Juve fuori dai giochi - troppi giovani che devono maturare” - Credo che Retegui sia l’attaccante giusto per questa Nazionale. Se fossi un allenatore, direi ai miei calciatori: non cercate il cross vincente per il compagno, ma il braccio degli avversari…”. Retegui: il bomber per la Nazionale? Un altro tema affrontato da Selvaggi è stato l’attaccante Mateo Retegui, autore di una tripletta che lo ha portato a essere capocannoniere del campionato. (Napolipiu.com)

Napoli - Conte : “Incredibile Neres! Spazio ai giovani” - La sua attenzione verso Gilmour e Neres mostra la volontà di integrare i giovani talenti nel progetto del Napoli, mantenendo però alta la soglia di prestazione richiesta. Su Politano Ha parlato anche di Matteo Politano, evidenziando il suo sviluppo e la maturità raggiunta, che contribuiscono alla serenità della squadra e all’ottimizzazione del lavoro in campo. (Terzotemponapoli.com)