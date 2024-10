Ripartire dai 40 minuti col Belgio: l’Italia punta a blindare il 1° posto contro Israele (Di lunedì 14 ottobre 2024) Vietato farsi male da soli. La sfida ‘testacoda’ tra prima e ultima del girone, tra Italia e Israele, è un’occasione gigantesca per gli azzurri di Luciano Spalletti per ritrovare la vittoria dopo il pareggio 2-2 contro il Belgio. L’obiettivo a Udine (ore 20:45) è blindare il primo posto in classifica del gruppo 2 di Lega A di Nations League e per farlo bisognerà Ripartire dai 40 minuti di grande calcio sfoggiato contro i Diavoli Rossi a Roma. Sul 2-0 è arrivata l’espulsione di Pellegrini e il gol immediato di De Cuyper che hanno di fatto cambiato il copione di una partita che fino a quel momento sembrava indirizzata verso una comoda vittoria azzurra. Stavolta l’Italia non vuole fare errori che possano compromettere i passi in avanti evidenti sul piano del gioco. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Vietato farsi male da soli. La sfida ‘testacoda’ tra prima e ultima del girone, tra Italia e, è un’occasione gigantesca per gli azzurri di Luciano Spalletti per ritrovare la vittoria dopo il pareggio 2-2il. L’obiettivo a Udine (ore 20:45) èil primoin classifica del gruppo 2 di Lega A di Nations League e per farlo bisogneràdai 40di grande calcio sfoggiatoi Diavoli Rossi a Roma. Sul 2-0 è arrivata l’espulsione di Pellegrini e il gol immediato di De Cuyper che hanno di fatto cambiato il copione di una partita che fino a quel momento sembrava indirizzata verso una comoda vittoria azzurra. Stavoltanon vuole fare errori che possano compromettere i passi in avanti evidenti sul piano del gioco.

