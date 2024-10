Radio Goal – Napoli: l’Empoli va presa con le pinze, fondamentale battere le piccole per vincere uno Scudetto (Di lunedì 14 ottobre 2024) Regini, Jeda, Marolda, Amoruso, Monti, Causio, Volpi, Zoff, Imparato, Crippa sono intervenuti a Radio Goal sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli, della Nazionale e di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempoNapoli.Com: Vasco Regini, collaboratore tecnico del Sorrento, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli “Sicuramente giocare alle 12.30 non è uguale a giocare sui soliti orari di pomeriggio o sera. l’Empoli contro pronostico sta facendo un ottimo avvio di campionato, sembrava dover essere una squadra dedita solo alla salvezza. Il Napoli, invece, non è una sorpresa perché con l’arrivo di Conte sapevo che avrebbe subito lottato per qualcosa di importante. Quando arrivai a Napoli giocai poco, ed ho un pizzico di amarezza. Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli: l’Empoli va presa con le pinze, fondamentale battere le piccole per vincere uno Scudetto Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Regini, Jeda, Marolda, Amoruso, Monti, Causio, Volpi, Zoff, Imparato, Crippa sono intervenuti asulle frequenze di Kiss Kissper parlare del, della Nazionale e di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: Vasco Regini, collaboratore tecnico del Sorrento, ha rilasciato un’intervista a, in diretta su Kiss Kiss“Sicuramente giocare alle 12.30 non è uguale a giocare sui soliti orari di pomeriggio o sera.contro pronostico sta facendo un ottimo avvio di campionato, sembrava dover essere una squadra dedita solo alla salvezza. Il, invece, non è una sorperché con l’arrivo di Conte sapevo che avrebbe subito lottato per qualcosa di importante. Quando arrivai agiocai poco, ed ho un pizzico di amarezza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Radio Goal – Napoli - Buongiorno sta migliorando anche i calciatori che ha al suo fianco. Kvara non è sereno - Se Conte è bravissimo nel costruire le squadre è ancora più bravo nel gestire la pressione, lo si vede da tante cose. ), ma penso che come si stanno mettendo le cose e per com’è strutturato il Napoli bisogna prepararsi ad un altro Scudetto. Il carattere non si compra al mercato, lo si è comprato con Conte perchè 8/11 sono quelli che hanno vinto lo scudetto. (Terzotemponapoli.com)

Radio Goal – Lukaku attaccante stratosferico quando è utilizzato da Conte. Bonny piace molto al Napoli - La decisione del campo rimane fondamentale”. Gilmour? Billy è un centrocampista veramente forte, è un grande giocatore, moderno e tecnicamente ha numeri di straordinario livello, non perde mai il pallone e mantiene sempre costante il contatto visivo con i compagni, smista il pallone con i tempi giusti. (Terzotemponapoli.com)

Radio Goal – Varriale su Napoli-Como : “E’ stata la vittoria dei nuovi acquisti” - Considerazioni Finali Questa intervista mette in evidenza non solo le attuali performance delle squadre ma anche le aspettative future e le dinamiche del campionato. Considerazioni su Kvaratskhelia Varriale ha espresso disappunto per la mancata concessione di un rigore per un fallo su Kvaratskhelia, evidenziando come l’arbitro dovrebbe essere più consapevole delle dinamiche di ... (Terzotemponapoli.com)