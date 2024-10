Prende un'arma ed esce di casa, 15enne scompare nel nulla: si cerca in tutto il territorio (Di lunedì 14 ottobre 2024) SENIGALLIA - Sono in corso da alcune ore le ricerche di un ragazzo di 15 anni che, nella notte, si è allontanato dal suo appartamento di Montignano. Il giovane avrebbe con sè la pistola di suo padre. Non si conoscono i motivi dell'allontanamento. Nella zona al lavoro polizia, carabinieri e vigili Anconatoday.it - Prende un'arma ed esce di casa, 15enne scompare nel nulla: si cerca in tutto il territorio Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) SENIGALLIA - Sono in corso da alcune ore le ricerche di un ragazzo di 15 anni che, nella notte, si è allontanato dal suo appartamento di Montignano. Il giovane avrebbe con sè la pistola di suo padre. Non si conoscono i motivi dell'allontanamento. Nella zona al lavoro polizia, carabinieri e vigili

