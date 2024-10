Perde il controllo del furgone e finisce in una scarpata (Di lunedì 14 ottobre 2024) Incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, nel territorio del Comune di Ceranesi. Nel pomeriggio di lunedì 14 ottobre 2024 il conducente di un furgone ha perso, per motivi in via di accertamento, il controllo del mezzo, precipitando nella scarpata sottostante, in via Bartolomeo Parodi Genovatoday.it - Perde il controllo del furgone e finisce in una scarpata Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, nel territorio del Comune di Ceranesi. Nel pomeriggio di lunedì 14 ottobre 2024 il conducente di unha perso, per motivi in via di accertamento, ildel mezzo, precipitando nellasottostante, in via Bartolomeo Parodi

Perde il controllo del furgone che resta infilzato dal guard rail : ferito - Sono arrivati sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, assieme ai. È rimasto ferito in modo serio il conducente di un furgone che, la notte scorsa, è finito contro il guardrail in via Callunga, a Cessalto (Treviso). L'intervento dei soccorsi è partito attorno alle 23. . . 30 di lunedì sera. (Veneziatoday.it)

Perde il controllo del furgone che resta infilzato dal guard rail - autista ferito - La squadra dei vigili del fuoco giunti da Motta di. La notte scorsa, mezz’ora prima della mezzanotte di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Callunga a Cessalto per un furgone finito contro il guardrail, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, rimasto ferito. (Trevisotoday.it)

Suv fuori controllo colpisce un furgone e una moto - Una carambola incredibile terminata con dei feriti ricoverati in ospedale quella accaduta nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 settembre, a Frangarto, con l’allarme lanciato poco dopo le 17:30. Tutto è accaduto nei pressi di un incrocio quando un suv bianco ha perso il controllo scontrandosi con... (Trentotoday.it)