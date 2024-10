Oltre la Marvel c'è di più. O del perché Sebastian Stan non sbaglia un film (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al cinema dal 17 Ottobre con The Apprentice, in cui interpreta un giovane Donald Trump in ascesa, l'attore continua a stupire grazie a personaggi bigger than life. Senza mai dimenticare una dimensione più pop. Per un giovane Donald Trump, raccontato in The Apprentice di Ali Abbasi, era tutta questione di killer instinct. O ce l'hai o non ce l'hai. O sei destinato a diventare qualcuno o continuerai a mischiarti nella folla. Capelli biondi e lisci con un ciuffo da accarezzare ossessivamente, completi di alta sartoria, labbra arricciate. Il tycoon di New York, che quest'anno corre per le presidenziali statunitensi contro Kamala Harris, ha il volto di Sebastian Stan nel film presentato a Cannes 77. E, nel prendere in prestito le parole del repubblicano, quel killer instinct l'attore ha dimostrato di averlo. La sua carriera Movieplayer.it - Oltre la Marvel c'è di più. O del perché Sebastian Stan non sbaglia un film Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al cinema dal 17 Ottobre con The Apprentice, in cui interpreta un giovane Donald Trump in ascesa, l'attore continua a stupire grazie a personaggi bigger than life. Senza mai dimenticare una dimensione più pop. Per un giovane Donald Trump, raccontato in The Apprentice di Ali Abbasi, era tutta questione di killer instinct. O ce l'hai o non ce l'hai. O sei destinato a diventare qualcuno o continuerai a mischiarti nella folla. Capelli biondi e lisci con un ciuffo da accarezzare ossessivamente, completi di alta sartoria, labbra arricciate. Il tycoon di New York, che quest'anno corre per le presidenziali statunitensi contro Kamala Harris, ha il volto dinelpresentato a Cannes 77. E, nel prendere in prestito le parole del repubblicano, quel killer instinct l'attore ha dimostrato di averlo. La sua carriera

