Monza incassa il secondo ko consecutivo. Dopo Piacenza arriva il turno di Civitanova (Di lunedì 14 ottobre 2024) VOLLEY SUPERLEGA Seconda sconfitta per 3-0 di fila per la Mint Vero Volley Monza. La squadra brianzola, Dopo essersi arresa alla Gas Sales Bluenergy Piacenza, è stata schiacciata con lo stesso punteggio sul campo della Cucine Lube Civitanova. Decisivi per il successo dei marchigiani due ex, Eric Loeppky ma soprattutto Adis Lagumdzija (top scorer con 19 punti, 3 muri e 2 ace). Domenica i ragazzi di coach Massimo Eccheli avranno il derby con l’Allianz Powervolley Milano. Andrea Gussoni Ilgiorno.it - Monza incassa il secondo ko consecutivo. Dopo Piacenza arriva il turno di Civitanova Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) VOLLEY SUPERLEGA Seconda sconfitta per 3-0 di fila per la Mint Vero Volley. La squadra brianzola,essersi arresa alla Gas Sales Bluenergy, è stata schiacciata con lo stesso punteggio sul campo della Cucine Lube. Decisivi per il successo dei marchigiani due ex, Eric Loeppky ma soprattutto Adis Lagumdzija (top scorer con 19 punti, 3 muri e 2 ace). Domenica i ragazzi di coach Massimo Eccheli avranno il derby con l’Allianz Powervolley Milano. Andrea Gussoni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo le Olimpiadi. Monza premia le sue ragazze d’oro : "Mai mollare" - Parole che hanno colpito gli alunni delle scuole. Senza contare Paola Egonu, che da opposto dalla forza esplosiva è stata nominata la migliore giocatrice della competizione (e migliore opposto). Poi l’ansia: "Io ho ansia sempre, prima di ogni partita, anche delle amichevoli, perché ho paura di sbagliare. (Ilgiorno.it)

Rabbia Roma dopo Monza - il ds Ghisolfi e Bandanzi : E’ inaccetabile - . “E’ inaccettabile che non ci sia stato dato un rigore netto”, le prime parole del direttore sportivo. Il dirigente romanista alla fine della gara pareggiata in Lombardia e il trequartista se la prendono con l’arbitro e protestano Rabbia e polemiche a non finire dopo Monza-Roma. A pochi minuti dalla fine della gara c’è uno scontro di gioco in area della squadra lombarda con il romanista ... (Cityrumors.it)

Roma furiosa - Ghisolfi sbotta dopo Monza : “è inaccettabile” - Vedo cose giuste”. Con tutte quelle occasioni bisogna fare più gol. Finora abbiamo fatto 7 punti in campionato, abbiamo alzato il livello. Così il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, al microfono di Sky Sport. E’ furia Roma dopo il pareggio nel campionato di Serie A contro il Monza (1-1): nel mirino le decisioni arbitrali e in particolar modo il mancato rigore fischiato per un fallo ... (Calcioweb.eu)