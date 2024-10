Sport.quotidiano.net - Mercato Roma: al lavoro per il rinnovo di Pisilli, Beto per l'attacco?

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 14 ottobre 2024)14 ottobre 2024 - In estate laaveva investito tanto per rinnovare la propria rosa e rilanciare le proprie ambizioni di ritorno in Champions League. Tra grandi operazioni e alcuni interessanti ingaggi per allungare le rotazioni, nessuno si sarebbe mai immaginato che tra i grandi protagonisti di questo avvio di stagione ci sarebbe stato Niccolò. Prima lanciato a sorpresa da Daniele De Rossi, poi confermato da Ivan Juric, sta prendendo poco alla volta le redini del centrocampo giallorosso, con i suoi ottimi tempi di inserimento e il grande ritmo di gioco che può dare in campo. Il giocatore questa settimana ha festeggiato anche il debutto in Nazionale, subentrando nella sfida dell'Olimpico contro il Belgio. Festeggia il club capitolino, ora atteso da una sola missione: rinnovare il contratto del ragazzo classe 2004.