Madonna di Trevignano: si indaga per truffa, sotto sequestro statuetta e quadro delle lacrime

Nuovi clamorosi sviluppi nel caso della Madonna di Trevignano. Perquisizioni e sequestri – disposti dalla procura di Civitavecchia ed eseguiti dai carabinieri – sono stati effettuati nei confronti di Nata in Sicilia, Maria Giuseppa Scarpulla – per tutti Gisella Cardia -, e suo marito Gianni Cardia, indagati nell'ambito dell'inchiesta sul caso che ha fatto scalpore. A essere acquisite dai militari, si legge nel decreto di due pagine firmato dal pm, "la statuetta della Madonna e il quadro recante l'effigie di Cristo sui quali si sono verificati fenomeni quali lacrimazioni e trasudazioni e che hanno già costituito oggetto degli accertamenti condotto dal Ris il 21 settembre 2016".

“Nuovi accertamenti sulle statuette lacrimanti e sul quadro del Cristo” : lo ha deciso il procuratore di Civitavecchia sul caso della Madonna di Trevignano - “L’indagine penale – racconta ancora il procuratore – è stata iscritta per l’ipotesi accusatoria di truffa in concorso”. Nel tempo i fedeli sono aumentati in maniera considerevole anche in ragione dell’ufficialità di detti incontri cui hanno partecipato vari prelati, tra i quali anche il Vescovo dell’epoca di Civita Castellana. (Ilfattoquotidiano.it)

“Il sangue sulla statua è di Gisella?”. Madonna di Trevignano - la procura ha disposto nuovi accertamenti - Madonna di Trevignano, la Procura di Civitavecchia ha disposto nuove verifiche sulle statuette della Madonna e su un quadro raffigurante Cristo. Pensava di non essere visto, ma ora tutta l’Italia sa cosa ha fatto “L’unico tema d’interesse per la Procura di Civitavecchia è quello della ricerca nella vicenda di aspetti di natura penale e di evitare, anche involontariamente, pericolosi ... (Caffeinamagazine.it)

Madonna di Trevignano - nuovi accertamenti sulle statuette : cosa si sospetta - Negli ultimi tempi, hanno ascoltato i fedeli, che hanno partecipato agli incontri di preghiera della Cardia, alcuni dei quali ne hanno preso le distanze con il tempo e hanno sporto denuncia. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Tragedia dopo la partita: tre giovanissimi muoiono nell’incidente Leggi anche: In auto contromano provoca tre incidenti, poi la scoperta: chi c’era alla ... (Tvzap.it)