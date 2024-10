Giornalettismo.com - Ma davvero servirà lo spid per navigare sui siti per adulti?

Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) In principio fu un titolo non propriamente azzeccato per accompagnare l’articolo sul tema proposto dall’edizione cartacea di Repubblica. Gli scatti a questa pagina e la scarsa propensione degli utenti ad approfondire le notizie (una pratica – ahinoi – sempre più diffusa) hanno fatto il resto. Nel week-end si è diffusa una vulgata sui social network a proposito deiporno (e – in generale – suiper): secondo questa versione, dal 2025 sarà necessario accedere conper poter visionare il contenuto xxx. Tutto questo sarà possibile grazie all’entrata in vigore delle linee guida dell’Agcom, che recepiscono le indicazioni date dal legislatore nel cosiddetto decreto Caivano, dove sono state inserite delle indicazioni per contrastare la violenza tra i minori.