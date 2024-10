Lotta al PalaPellicone di Ostia il Gran Premio Giovanissimi e gli Italiani Giovanili | i risultati

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

– E' stato un lungo week end di gare aldiLido. Si è svolta la competizione deld Prix– CampionatiEsordienti A e Ragazzi di. Nella categoria Esordienti ha vinto il Gruppotori Livornesi con 46 punti. Al secondo posto si è piazzata la J&D Nike e poi al terzo la New Centro SA, con 27 punti ciascuna. Nella classe dei Ragazzi, la New Centri SA ha vinto la competizione. Al secondo posto si è piazzata la Quartograd, mentre al terzo le Fiamme Oro Portuense. Foto Fijlkam/fijlkam.it