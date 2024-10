Oasport.it - LIVE Italia-Israele, Nations League calcio in DIRETTA: match da non sbagliare ad Udine

(Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale di, Spalletti punta su Raspadori. L’torna in campo per affrontarenel quarto turno della2024-2025, dopo aver ottenuto un pareggio contro il Belgio. La squadra di Luciano Spalletti giocherà oggi al Bluenergy Stadium dicon qualche cambio di formazione rispetto alla sfida contro il Belgio, con l’obiettivo di mantenere il primo posto nel Gruppo 2, dove la Francia è in agguato a breve distanza. Sono sei i precedenti tra le due nazionali, con l’ultimo incontro risalente al 9 settembre a Budapest, in cui gli Azzurri si sono imposti 2-1 nell’andata dellagrazie ai gol di Frattesi e Kean.