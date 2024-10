LIVE Berrettini-Darderi, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: derby italiano dopo Griekspoor-Kotov (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:42 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Berrettini-Darderi. Concluso il primo parziale tra Griekspoor e Kotov, con l’olandese bravo ad imporsi per 6-4. Al termine di questa sfida ci sarà il derby italiano. A tra poco! Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 250 di Stoccolma tra Matteo Berrettini e Luciano Darderi. Primo confronto diretto in assoluto tra i due, con il vincente del match che troverà agli ottavi uno tra l’americano Aleksandar Kovacevic e lo svizzero Dominic Stricker. Berrettini, ventottenne romano, si presenta all’appuntamento con il torneo indoor scandinavo dopo aver ceduto al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai al ritrovato Rune. Oasport.it - LIVE Berrettini-Darderi, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: derby italiano dopo Griekspoor-Kotov Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:42 Buonasera e ben ritrovati nellascritta di. Concluso il primo parziale tra, con l’olandese bravo ad imporsi per 6-4. Al termine di questa sfida ci sarà il. A tra poco! Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di primo turno dell’ATP 250 ditra Matteoe Luciano. Primo confronto diretto in assoluto tra i due, con il vincente del match che troverà agli ottavi uno tra l’americano Aleksandar Kovacevic e lo svizzero Dominic Stricker., ventottenne romano, si presenta all’appuntamento con il torneo indoor scandinavoaver ceduto al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai al ritrovato Rune.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Sonego-Huesler 7-6 - 7-5 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : un break e azzurro agli ottavi contro Ruud! - 30-0 Servizio e dritto! Meno due. In caso di vittoria ci sarebbe poi Casper Ruud, in disperata ricerca di punti per un posto alle Finals. 15-30 Gran risposta e via in avanti con il dritto Sonego! 15-15 Errore di rovescio dello svizzero. 15-15 Sciocchezza vicino alla rete di Huesler, passa di rovescio il torinese! 15-0 Di poco lungo il passante di rovescio dell’azzurro. (Oasport.it)

LIVE – Berrettini-Darderi - primo turno Atp Stoccolma 2024 : RISULTATO in DIRETTA - I due giocatori sono pianificati come quarto ed ultimo incontro di giornata sul Centre Court, al termine dell’altro primo turno tra l’olandese Tallon Griekspoor e il russo Pavel Kotov in programma non prima delle ore 17. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, con Berrettini che partirà nettamente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. (Sportface.it)

LIVE – Portogallo-Italia - Elite League 2024/2025 (DIRETTA) - it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F5 Portogallo-Italia ore 18:00 _____________________________________________________________________ The post LIVE – Portogallo-Italia, Elite League 2024/2025 (DIRETTA) appeared first on SportFace. (Sportface.it)