LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: Ineos prova ad accorciare su New Zealand nella regata di recupero (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto match race della finale di America’s Cup 2024 tra Team New Zealand ed Ineos Britannia. Dopo l’annullamento di ieri il comitato di regata ha deciso di utilizzare uno dei due giorni di riposo per completare il quarto confronto tra le due finaliste. Occasione da non fallire per i britannici, sotto 3-0 dopo un avvio da incubo. A margine del successo nella Louis Vuitton Cup Ineos Britannia è tornata con i piedi per terra al cospetto dei detentori del titolo. Tre sconfitte nei primi tre match race in condizioni di vento e campo di regata diverse. Vento ed onda sostenuta all’esordio, marginal foiling nell’unica regata disputata ieri. C’è da riflettere per Ben Ainslie e compagni, che sono già praticamente spalle al muro. Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: Ineos prova ad accorciare su New Zealand nella regata di recupero Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenutitestuale del quarto match race della finale diCuptra Team NewedBritannia. Dopo l’annullamento di ieri il comitato diha deciso di utilizzare uno dei due giorni di riposo per completare il quarto confronto tra le due finaliste. Occasione da non fallire per i britannici, sotto 3-0 dopo un avvio da incubo. A margine del successoLouis Vuitton CupBritannia è tornata con i piedi per terra al cospetto dei detentori del titolo. Tre sconfitte nei primi tre match race in condizioni di vento e campo didiverse. Vento ed onda sostenuta all’esordio, marginal foiling nell’unicadisputata ieri. C’è da riflettere per Ben Ainslie e compagni, che sono già praticamente spalle al muro.

LIVE Berrettini-Darderi - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : derby italiano al primo turno - Dal canto suo Darderi, ventiduenne italoargentino, arriva a Stoccolma a margine di una serie aperta di sei sconfitte consecutive. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Primo confronto diretto in assoluto tra i due, con il vincente del match che troverà agli ottavi uno tra l’americano Aleksandar Kovacevic e lo svizzero Dominic Stricker. (Oasport.it)

LIVE Sonego-Huesler - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : il qualificato svizzero come primo ostacolo - Nel torneo più a nord Europa tra quelli in programma questa settimana, il torinese esordisce contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni e dal passato di livello. Restare nei 50 è l’obiettivo, non sarà facile vista la cambiale in scadenza di Metz, che però si giocherà dopo Bercy. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del ... (Oasport.it)

LIVE Italia-Israele - Nations League calcio in DIRETTA : match da non sbagliare ad Udine - L’Italia non ha mai perso contro Israele, collezionando cinque vittorie e un pareggio, quest’ultimo ottenuto durante i Mondiali del 1970 in Messico. ISRAELE (4-2-3-1): Gerafi; Feingold, Nachmias, Shlomo, Leidner; Kanikovski, Abu Fani; Abada, Peretz, Gloukh; Baribo. L’Italia torna in campo per affrontare Israele nel quarto turno della Nations League 2024-2025, dopo aver ottenuto un pareggio ... (Oasport.it)