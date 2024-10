L’inspiegabile errore di Raspadori nell’area di Israele: deve calciare ma finisce per terra da solo (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'errore di Raspadori davanti alla porta di Israele che ha negato all'Italia di raddoppiare. L'attaccante del Napoli cade inspiegabilmente a terra appena prima di calciare in porta. Fanpage.it - L’inspiegabile errore di Raspadori nell’area di Israele: deve calciare ma finisce per terra da solo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'didavanti alla porta diche ha negato all'Italia di raddoppiare. L'attaccante del Napoli cade inspiegabilmente aappena prima diin porta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia-Israele : dove vederla in tv e streaming - orario. Le formazioni ufficiali. Vicario in porta - davanti c'è Retegui con Raspadori - L'Italia, dopo il pareggio per 2-2 contro il Belgio allo stadio Olimpico, scenderà  in campo contro Israele, nella partita valida per la quarta giornata del gruppo B della... (Ilgazzettino.it)

LIVE Italia-Israele 0-0 - Nations League calcio in DIRETTA : Spalletti punta su Raspadori e Retegui! - 17 A Udine, la nazionale italiana non ha mai perso: nei 9 precedenti si contano 7 successi e 2 pareggi, con 15 goal realizzati e 2 subiti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20. Probabili formazioni: ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Fagioli, Tonali, Udogie; Raspadori, Retegui. (Oasport.it)

LIVE Italia-Israele - Nations League calcio in DIRETTA : Spalletti punta su Raspadori e Retegui! - Shimon 19. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19. Spalletti ISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Feingold, Nachmias, Baltaxa; Abada, Kanikovski, Abu Fani; Haziza, Peretz, Gloukh; Madmon. CT: Simon. La squadra di Luciano Spalletti giocherà oggi al Bluenergy Stadium di Udine con qualche cambio di formazione rispetto alla sfida contro il Belgio, con l’obiettivo di mantenere il primo posto nel Gruppo ... (Oasport.it)