Lanazione.it - 'Libriamoci' al via con grandi autori, talk e laboratori

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La Spezia, 14 ottobre 2024 – Al via la 14a edizione di '. Leggere ovunque, leggere comunque' che si terrà dal 10 al 17 novembre. “In un’epoca tanto complessa e incerta come quella che stiamo vivendo – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – con '. Leggere ovunque, leggere comunque' abbiamo voluto esplorare i confini del futuro, tema portante di questa XIV edizione, come sempre attraverso la lente della letteratura che rappresenta, ancora una volta, una guida preziosa per costruire il nostro domani. Tramite presentazioni,e la presenza didi grande rilievo questa rassegna letteraria ci consente di riflettere sul presente e ci fornisce strumenti per provare a immaginare verso quale direzione stiamo correndo”.