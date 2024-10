Le Iene, il monologo di Fiorella Mannoia: “La parola pace sta diventando un tabù” | Video Mediaset (Di lunedì 14 ottobre 2024) Fiorella Mannoia è tornata protagonista a Le Iene con un intenso monologo dedicato alla pace. L’artista si è schierata contro la guerra: «l’arte ha preso posizione contro le guerra, ha sempre elevato forte la sua voce per gridare ‘non nel mio nome. Non nel nostro nome». Fiorella Mannoia, il monologo a Le Iene contro la guerra «Che cosa possiamo fare noi per la pace? Sicuramente non restare in silenzio» – inizia così il forte ed intenso monologo di Fiorella Mannoia a Le Iene che ha parlato di guerra e pace puntando l’attenzione proprio sulla parola “pace” di cui si ha quasi paura a pronunciare. «La parola pace sta diventando un tabù o una parola da deridere» – ha detto la cantautrice facendo riflettere su come sia cambiata la cultura nel corso degli anni. Superguidatv.it - Le Iene, il monologo di Fiorella Mannoia: “La parola pace sta diventando un tabù” | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)è tornata protagonista a Lecon un intensodedicato alla. L’artista si è schierata contro la guerra: «l’arte ha preso posizione contro le guerra, ha sempre elevato forte la sua voce per gridare ‘non nel mio nome. Non nel nostro nome»., ila Lecontro la guerra «Che cosa possiamo fare noi per la? Sicuramente non restare in silenzio» – inizia così il forte ed intensodia Leche ha parlato di guerra epuntando l’attenzione proprio sulla” di cui si ha quasi paura a pronunciare. «Lastauno unada deridere» – ha detto la cantautrice facendo riflettere su come sia cambiata la cultura nel corso degli anni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le Iene - il monologo di Giampaolo Morelli : “Noi dislessici abbiamo un modo tutto nostro di imparare le cose” | Video Mediaset - Credo che sia questo che la nostra scuola e società debbano imparare a fare ogni giorno di più. La dove qualcuno vede delle differenze da appianare, delle debolezze da nascondere o da curare, io invece vedo sempre dei punti di forza su cui costruire». Poi il racconto e il ricordo di come si sentiva: «Avevo solo sette anni e quando guardavo un libro mi sembrava che le lettere si staccassero dalle ... (Superguidatv.it)

Luigi Celeste - il monologo a Le Iene - testo e video : “Quando ho sparato a mio padre” - A Venezia 2024 il film è stato presentato nella sezione Orizzonti ed è stato premiato per l’interpretazione di Francesco Gheghi. In vista dell’uscita del film Familia, che racconta la sua storia, Luigi Celeste ha tenuto un monologo a Le Iene, in cui rievoca al pubblico del programma le circostanze che lo portarono ad unirsi ad un gruppo di naziskin e ad uccidere suo padre, nel 2008. (Cinemaserietv.it)

Le Iene - il monologo di Luigi Celeste : “la mia storia in un libro e in un film. Nessuno abbraccia l’odio volontariamente” | Video Mediaset - Luigi Celeste riflette sui motivi che spesso spingono le donne a non denunciare: «Vede signor giudice questa è la ragione per cui le donne fanno fatica a denunciare. Autore di un libro da cui è stato tratto il film “Familia”, Luigi Celeste è stato protagonista di un toccante monologo a Le Iene. I giudici scrissero che avrei dovuto andarmene, lasciandoli soli alla sua follia. (Superguidatv.it)