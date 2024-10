Amica.it - Le 4 tendenze definitive per le giacche dell’autunno 2024

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) L’autunno è ufficialmente arrivato e le temperature richiedono look stratificati pronti a tutto. Il punto di partenza per ogni ensmable diventa la giacca, da scegliere investendo sui modelli più visti sulle passerelle di stagione. Leautunnopremiano la versatilità, pur mantenendo alta l’asticella dello stile. In pelle, scamosciate, oppure più classiche come trench e mantelle. Tra millioni di proposte sono 4 i modelli imperdibili di stagione. Strizzando l’occhio al passato, con lo sguardo sempre verso il futuro, tutte queste proposte sanno adattarsi a differenti occasioni donando un tocco di personalità al look.