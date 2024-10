Laura Freddi e Balivo sganciano una bomba sulla Bruganelli: “Il rumor che gira” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non solo Mara Venier a Domenica In, anche Caterina Balivo a La Volta Buona ha dedicato un ampio spazio a Ballando con le Stelle. In studio è intervenuta Laura Freddi che ha commentato il percorso di Sonia Bruganelli e ha rivelato che la concorrente avrebbe voluto fare la giurata. “Chi è Sonia Bruganelli? Io l’ho conosciuta poco, perché devo essere onesta, la nostra amicizia non è andata avanti. Lei in qualche modo è stata presa da varie cose, è cambiata la sua vita, si è lasciata con Paolo. Quindi io non ho voluto essere invadente in questo suo momento. Ci siamo mandate dei messaggini ma solo per delle casualità. Un ex in comune? Sono cose diverse, lei è stata sposata con lui, ha dei figli con Paolo, io ero giovane, avevo 19 anni quando stavo con Paolo. Però con Sonia per un momento abbiamo cercato di smentire alcune dicerie che ci volevano nemiche. Biccy.it - Laura Freddi e Balivo sganciano una bomba sulla Bruganelli: “Il rumor che gira” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non solo Mara Venier a Domenica In, anche Caterinaa La Volta Buona ha dedicato un ampio spazio a Ballando con le Stelle. In studio è intervenutache ha commentato il percorso di Soniae ha rivelato che la concorrente avrebbe voluto fare la giurata. “Chi è Sonia? Io l’ho conosciuta poco, perché devo essere onesta, la nostra amicizia non è andata avanti. Lei in qualche modo è stata presa da varie cose, è cambiata la sua vita, si è lasciata con Paolo. Quindi io non ho voluto essere invadente in questo suo momento. Ci siamo mandate dei messaggini ma solo per delle casualità. Un ex in comune? Sono cose diverse, lei è stata sposata con lui, ha dei figli con Paolo, io ero giovane, avevo 19 anni quando stavo con Paolo. Però con Sonia per un momento abbiamo cercato di smentire alcune dicerie che ci volevano nemiche.

