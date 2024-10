La scena cancellata di Iron Man in Avengers: Endgame riemerge e riporta in vita il dibattito sul Soul World della Marvel (Di lunedì 14 ottobre 2024) I Marvel Studios originariamente includevano la “scena Soul World” di Iron Man dopo la sua morte alla fine di Avengers: Endgame, e i fan stanno ancora discutendo se sarebbe dovuta restare o meno. La morte di Iron Man alla fine di Avengers: Endgame è uno degli eventi più importanti nell’intera sequenza temporale dell’MCU, poiché ha segnato la fine di un’era per i Vendicatori e ha riportato indietro metà della vita nell’universo dopo lo Snap di Thanos. Dopo aver eseguito il suo Snap, Tony Stark ha avuto a malapena la possibilità di salutare i suoi cari prima di morire. Su X, l’utente Jakob von Doom condivide un thread di scene cancellate dall’MCU, inclusa una scena di Avengers: Endgame in cui Tony Stark viene portato nel Soul World della Gemma dell’Anima subito dopo aver eseguito lo Snap che sconfigge Thanos e il suo esercito. Nerdpool.it - La scena cancellata di Iron Man in Avengers: Endgame riemerge e riporta in vita il dibattito sul Soul World della Marvel Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) IStudios originariamente includevano la “” diMan dopo la sua morte alla fine di, e i fan stanno ancora discutendo se sarebbe dovuta restare o meno. La morte diMan alla fine diè uno degli eventi più importanti nell’intera sequenza temporale dell’MCU, poiché ha segnato la fine di un’era per i Vendicatori e hato indietro metànell’universo dopo lo Snap di Thanos. Dopo aver eseguito il suo Snap, Tony Stark ha avuto a malapena la possibilità di salutare i suoi cari prima di morire. Su X, l’utente Jakob von Doom condivide un thread di scene cancellate dall’MCU, inclusa unadiin cui Tony Stark viene portato nelGemma dell’Anima subito dopo aver eseguito lo Snap che sconfigge Thanos e il suo esercito.

Avengers : Endgame la scena di Iron Man cancellata fa riaffiorare il dibattito sul mondo delle anime Marvel - pic. M. twitter. com/0rQkrjLL7T — jakob von doom (@lord_anarchy) September 18, 2023 | – – After snapping to defeat Warrior Thanos and his army Tony Stark visits the Soulworld, similar to Thanos, where he meets an older version of his daughter, Morgan Stark. it - Da chi il cinema lo ama. non è d’accordo con il modo in cui è stata scritta la scena cancellata di Avengers: Endgame è stata ... (Cinefilos.it)

