La Fenice trionfa in Corea del Sud con Myung-Whun Chung

(Adnkronos) – "Con emozione e orgoglio", come ha detto il sovrintendente Fortunato Ortombina, si è conclusa "la felicissima" tournée del Teatro La Fenice di Venezia in Corea del Sud, dove l'Orchestra è stata protagonista di una fitta serie di concerti lirici e sinfonici in alcune delle sale più prestigiose del Paese asiatico. E a condurre

(Adnkronos) – La Fenice è in procinto di partire per l'attesa tournée in Corea del Sud, dove dal 4 e il 10 ottobre è in programma una serie di concerti lirici e sinfonici in alcune delle sale più prestigiose del Paese.