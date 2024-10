Metropolitanmagazine.it - La Cina avvia esercitazioni militari intorno a Taiwan

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024), isola autogovernata, stando le proceduredi difesa, poiché laha deciso direproprio. Il Presidente dell’isola, Lai, ha già riunito il consiglio di sicurezza. Anche negli USA si registra parecchia preoccupazione. Il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller si è detto “seriamente preoccupato per lecongiunte dell’Esercito popolare di liberazione nello Stretto die nei dintorni di. La risposta di Pechino con provocazionia un discorso annuale di routine è ingiustificata e rischia di degenerare”., esercitazione militare, cresce la preoccupazione epa10106840Navy’s Chi Yang-class frigate Ning Yang (FFG-938) is anchored at a harbour in Keelung city,, 05 August 2022.